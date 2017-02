Logan - The Wolverine, X-23 sfodera gli altri artigli nel nuovo spot tv

Manca pochissimo all'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di, nuovo capitolo della saga dedicata all'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel.

Nell'attesa, la Twentieth Century Fox ha diffuso un nuovo spot televisivo che conferma che la giovane Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen) avrà un'altra caratteristica ripresa pari-pari dal fumetto: gli artigli anche nei piedi. Li sfodera proprio in questo nuovo spot, che trovate qui sotto, e che potrebbe sfoderare di nuovo in futuro secondo i produttori.

Hugh Jackman torna, per l'ultima volta, nei panni di Wolverine, ed è affiancato da Patrick Stewart (anche lui ha annunciato che questo è il suo ultimo film come Charles Xavier). Diretto da James Mangold, Logan - The Wolverine sarà nelle sale a partire dal 1° marzo.