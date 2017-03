Logan - The Wolverine supera i 500 milioni di dollari nel mondo!

L'ultima fatica dinei panni dell'artigliato mutante canadese dei fumetti Marvel,, ha ottenuto un grandissimo risultato al box-office:è un successo incredibile.

Nonostante l'arrivo de La Bella & La bestia ed un calo del 54%, Logan - The Wolverine ha incassato 17.5 milioni di dollari questo terzo week-end in USA, portando il totale in America di ben 184 milioni di dollari. E' un ottimo risultato, soprattutto paragonandolo agli altri film solisti su Wolverine: il primo X-Men le origini: Wolverine finì per totalizzare in USA 179 milioni mentre Wolverine - L'immortale, addirittura, soltanto 132 milioni.

Nel resto del mondo Logan - The Wolverine ha superato i 500 milioni di dollari, incassando 524 milioni di dollari. E' comunque un risultato migliore degli altri film solisti su Wolverine, di Ant-Man (519 milioni) e X-Men - Conflitto finale (459 milioni).