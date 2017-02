Logan - The Wolverine: secondo James Mangold il costume non ha senso nei film

Fin dal primo film degli, i fan dei fumetti hanno atteso il momento in cuiavrebbe indossato l’iconico costume di. Diciassette anni e otto (che presto saranno nove) film successivi, la classica tuta gialla e blu non è mai apparsa, se non dentro una valigia in una scena tagliata dal film del 2013

Anche se alcuni fan sperano ancora che all'ultimo minuto Jackman indossi il costume in Logan - The Wolverine, il regista James Mangold ha recentemente dichiarato a Screen Rant che pensa che il costume remi contro il personaggio di Logan, ed è convinto che i fan non sarebbero davvero felici di vedere Jackman indossarlo in un film.

"Sento sempre una certa quantità di fan che chiedono del costume, ma quello che mi blocca maggiormente - sono disposto a prenderne la responsabilità - è che non potrò mai accettare, essendo anche uno sceneggiatore del film, che Logan sia narcisista come altri supereroi, me ne vengono in mente moltissimi della Marvel, DC o qualsiasi altro universo. Quello che voglio dire è, chi mette un abito speciale di marca quando fa una buona azione? E perché? L'unica ragione per cui lo fai è che così puoi avere una sorta di slogan o marchio e ottenere riconoscimenti per quello che hai fatto. Niente di tutto questo sembra qualcosa che farebbe Wolverine. Né il desiderio di indossare un abbigliamento che lo distingua, in particolare di colore giallo canarino, né fare buone azioni in cui la gente dice, 'Oh mio Dio! È Wolverine!' Almeno per come lo vedo io, dato che definire Wolverine è sempre stata una vera e propria lotta per me. Io per qualche motivo ho la sensazione che se in qualche modo mettessimo Hugh [Jackman] in uno di quei costumi, la gente non sarebbe felice. In sostanza, si tratta di qualcosa che funziona nei fumetti, ma non sono sicuro che potrebbe funzionare altrove."

A meno di un’estremamente improbabile sorpresa dell’ultimo minuto nella scena post-titoli di coda, che è stata appena confermata, sembra che i fan dovranno aspettare ancora molto a lungo prima di vedere Logan indossare sul grande schermo il suo costume giallo e blu. Voi siete d'accordo con Mangold, o avreste voluto vedere Jackman indossare il costume, almeno come addio al personaggio?