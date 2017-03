Logan - The Wolverine, il regista James Mangold parla del futuro degli X-Men

La pellicola disul futuro dimette fine all’interpretazione del personaggio da parte didopo ben 17 anni, maha anche lasciato aperte molte strade interessanti per il franchise degli, se un regista vorrà esplorare il futuro cupo per i mutanti che abbiamo visto nel film.

Parlando con Empire, James Mangold ha fornito alcune riflessioni su come pensa possa cambiare il futuro dell'universo cinematografico degli X-Men. "Ho dato loro molti spunti. Il film è ambientato nel 2029, e X-Men: Giorni di un Futuro Passato finisce nel 2024", ha detto Mangold. "Ci sono cinque anni di vuoto, che sono disponibili per inserire un film e spiegare come sono cambiate le cose in questo lasso di tempo. Oppure si potrebbe fare quello che sostengo io, cioè immaginare un mondo diverso e creare un nuovo film, senza che sia necessario il permesso delle altre pellicole."

È interessante notare che abbia concluso la sua dichiarazione con questa nota, considerando che Logan - The Wolverine sembra esistere nel proprio universo, distaccato dalla continuity dei film precedenti. Come molti grandi storie a fumetti che fanno parte di saghe di lunga durata, alcuni dei migliori archi narrativi sono quelli che prendono alcuni elementi fondamentali del personaggio, senza però essere gravati dai vincoli ingombranti di storie narrate decadi fa.

Logan - The Wolverine sembra far suo proprio questo concetto, rendendo omaggio ai precedenti film degli X-Men senza la necessità di fare riferimento direttamente a molti degli eventi che si sono verificati. Ma se Mangold avesse davvero scritto sulla pietra la direzione futura del franchise, dei nuovi registi potrebbero esaminare la nuova generazione di mutanti artificiali, oppure potrebbero esplorare cosa è successo negli anni Giorni di un Futuro Passato e Logan - The Wolverine.

Tuttavia vale la pena di sottolineare che il film sembra esistere separatamente, in quanto viene accennato che non sono nati nuovi mutanti da 25 anni, grazie alla sterilizzazione genetica dal malvagio Dr. Zander Rice. Eppure, nel futuro positivo di Giorni di un Futuro Passato, di soli 5 anni prima, gli X-Men insegnano a molti giovani mutanti nel palazzo di Westchester, e non tutti sono più vecchi di 20 anni.