Logan - The Wolverine: record per gli incassi ai box office del 2017

Con l'arrivo sui grandi schermi diha ceduto il primo posto ai box office nazionali alla nuova pellicola che ha debuttato questo fine settimana, ma il film che vede come protagonistanei panni dell'iconico personaggio è ora in vetta ad una classifica molto più prestigiosa.

Con l'ultimo weekend appena trascorso, infatti, Logan è diventato il film con i più alti incassi presso i botteghini di tutto il mondo nel 2017. Logan, infatti, ha raggiunto un totale di 438.3 milioni di dollari a livello globale, con 152.7 milioni provenienti dal mercato nazionale e 285.6 milioni provenienti dai mercati esteri. I risultati raggiunti dalla pellicola in queste prime due settimane sono maggiori di tutti gli incassi totali guadagnati dal resto del franchise dedicato al personaggio.

Logan ha debuttato con un grande weekend di apertura, superando le tutte le aspettative. Secondo gli analisti, infatti, il film avrebbe guadagnato durante il suo esordio una cifra di circa 80-88 milioni, ma già dalla proiezione in anteprima del film ci sono stati segni inequivocabili che mostravano che Logan avrebbe superato questi pronostici.

Secondo alcuni, molto probabilmente, la pellicola sorpasserà anche gli incassi complessivi guadagnati da X-Men: Apocalypse che, come forse alcuni di voi ricorderanno, ha raggiunto la cifra di 155.4 milioni di dollari a livello nazionale e di 383 milioni a livello internazionale, per un totale complessivo di 539 milioni.