Logan - The Wolverine, pronostici per l'incasso, Mangold parla di X-23

di, ultima pellicola cinematografica dedicata al personaggio di Wolverine, uscirà ad inizio marzo, ed ecco arrivare in rete i primi pronostici di incasso. Li riporta The Wrap.

Secondo il sito, il film con Hugh Jackman, il suo ultimo nel ruolo, dovrebbe incassare al suo primo week-end d'esordio negli States tra i 55 milioni e i 60 milioni di dollari. Una cifra niente male, se pensiamo che in USA uscirà con il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.], ma che non si avvicina nemmeno lontanamente al record stabilito da Deadpool lo scorso anno con 132.7 milioni.

Il film avrà poco tempo per incassare bene nel mondo: la settimana dopo uscirà Kong: Skull Island e, successivamente, l'attesissimo La Bella & La Bestia.

Nel frattempo, James Mangold continua a dichiarare che vorrebbe vedere un film incentrato interamente su X-23: "Dafne Keen è incredibile, la vorrei vedere in un film tutto suo, e sicuramente sarei coinvolto nel progetto. E' stata una delle grande aggiunte che ho deciso di inserire nel film, cosi come la decisione di realizzare una pellicola sulla famiglia e avere uno Xavier malato".