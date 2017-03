Logan - The Wolverine, il primo script includeva Victor Creed/Sabretooth

Consi chiude un cerchio. Essendo l'ultimo capitolo della saga dedicata a Wolverine, in molti si aspettavano la partecipazione - anche sottoforma di cameo - di numerosi mutanti che lo hanno incontrato lungo il cammino.

Ma James Mangold ha spesso ribadito perché non ci sono molti mutanti nella pellicola uscita mercoledì in Italia, ed ha senso ovviamente. Ma un personaggio i fan lo avrebbero voluto rivedere veramente: il Victor Creed a.k.a. Sabretooth di Liev Schreiber.

In questa saga spesso confusa, non abbiamo mai visto come il Creed di Schreiber sia diventato il Sabretooth di Tyler Mane del primo X-Men, ma dopo il reset di Giorni di un futuro passato avrebbe avuto senso riavere il personaggio con le fattezze del primo. E, anzi, lo stesso aveva parlato di un suo potenziale ritorno nella pellicola.

Oggi sappiamo che Victor Creed non c'è, ma lo sceneggiatore Scott Frank rivela che effettivamente era incluso in uno degli script iniziali: "C'è stato un momento, discusso con James Mangold, in cui, quando sono in fuga, avrebbero incontrato Sabretooth per chiedergli aiuto. Li avrebbe aiutati. Sarebbe stato davvero interessante. Per qualche ragione, non lo abbiamo incluso nelle successive stesure".