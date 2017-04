Logan - The Wolverine, perché Liev Schreiber non c'era

Prima dell'uscita di, circolava in rete il rumor che volevariprendere i panni di Victor Creed. La voce è stata confermata dal co-sceneggiatore, che ha affermato di non ricordarsi perché il ruolo è stato tagliato dalle successive stesure del copione.

Intervistato a riguardo, Liev Schreiber ha spiegato: "James Mangold e Hugh Jackman mi hanno 'invitato' a tornare nei panni di Victor Creed nel film all'inizio dello sviluppo della pellicola, mi sarebbe davvero piaciuto. Ma era difficile con gli impegni che avevo preso in precedenza, e penso che poi abbiano preso una direzione differente con la storia".

"Penso che Logan - The Wolverine sia un gran bel film" continua "Sono orgoglioso di Hugh e di quel che ha fatto con il personaggio in tutti questi anni. Sono felice di aver preso parte alla saga in uno dei capitoli".