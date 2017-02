Logan - The Wolverine, Patrick Stewart a ruota libera sul film

L'attesa per, nuovo film sull'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel, cresce senza sosta. In attesa di vedere il film,ha parlato di nuovo della pellicola di

Dopo aver affermato di essere sempre aperto a partecipare ad ulteriori film sugli X-Men, Stewart ha raccontato di come ha scoperto di essere nel cast di Logan - The Wolverine e di come ha reagito al progetto: "C'erano delle voci che volevano un altro film in fase di sviluppo e che forse, in questo, c'era posto per Xavier. Quando è arrivata la conferma, sono stato felice... ma non mi aspettavo un gran ruolo, era comunque uno stand-alone su Wolverine. Ma quando ho letto la sceneggiatura - la prima stesura - sono rimasto a bocca aperta. Scioccato, sorpreso. Contento, perché la diversità è stata una parte cosi importante della mia vita e del mio lavoro per 50 anni. 'Per favore, fatemi fare qualcosa di differente e nuovo e non fatemi ripetere la medesima cosa ancora e ancora'. E questo era qualcosa di diverso...".

"Cosa era differente, stavolta? Quasi tutto" continua Patrick Stewart "In un certo senso, non è stato difficile perché Charles Xavier è ormai parte di me. Questo capita quando interpreti un ruolo cosi tante volte, il punto dove inizia Charles Xavier e dove inizia Patrick Stewart si fa sempre più poco chiaro. Diventi un tutt'uno con lui". Questa volta, però, è stato un po' diverso visto che questo Xavier, secondo l'attore, è "violento, arrabbiato, fuori controllo, pericoloso, con un senso dell'umorismo e un vocabolario offensivo": "per me è stata un'opportunità interessante".

Stewart, successivamente, elogia il cast, in primis Hugh Jackman che, nella giornata di ieri, ha ribadito che questa sarà la sua ultima volta nel ruolo: "E' stato bello lavorare ancora una volta con Hugh, con cui lavoro sin dall'inizio del franchise, e con James Mangold, con cui avevo solo fatto un lavoretto in passato... con Dafne Keen, che è l'attrice più giovane del cast ed è straordinaria.".

Logan - The Wolverine uscirà il 1° marzo in Italia.