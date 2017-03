Logan - The Wolverine: online i trailer dedicati alla critica

è ora al 93% di gradimento su, il che lo rende non solo il film con il più alto indice di gradimento della saga cinematografica degli, ma uno dei cinecomic meglio recensiti di sempre. Sicuramente non c’era modo migliore perdi congedarsi dai fan alla sua ultima interpretazione di

Ovviamente la 20th Century Fox non poteva lasciarsi sfuggire un’occasione del genere, e lo studio cinematografico ha pertanto rilasciato due nuovi spot televisivi che evidenziano le parole lusinghiere della critica per il film, che vede Hugh Jackman impugnare gli artigli di Wolverine per l’ultima volta.

Ambientato nel 2029, il futuro di Logan - The Wolverine è una landa desolata in cui gli X-Men non ci sono più e l’umanità lotta per una parvenza di normalità. Logan, con i suoi poteri di rigenerazione in diminuzione, è diventato un alcolizzato che si guadagna da vivere come autista. Si prende cura dell’ormai vecchio e malato Professor X, fino a che una sconosciuta gli chiede di portare una ragazza di nome Laura fino al confine canadese. Anche se dapprima rifiuta, scopre che Laura possiede una straordinaria abilità nel combattimento ed è molto simile a Wolverine. Si potrebbe dire che siano parenti, essendo anche lei dotata di artigli di adamantio, ed è perseguitata da crudeli cacciatori di mutanti che vogliono il suo DNA. Con i Reavers alle calcagna, il vecchio Logan si prepara per lottare per l’ultima volta per il Sogno e una redenzione a lungo rimandata.

Il cast di Logan - The Wolverine vedrà ancora una volta Hugh Jackman nei panni del mutante artigliato per eccellenza, Wolverine, a cui si affiancheranno Patrick Stewart nel ruolo del Professor X / Charles Xavier, Dafne Keen nel ruolo della giovane Laura Kinney / X-23, Boyd Holbrook nel ruolo di Donald Pierce, Stephen Merchant nei panni di Calibano e Richard E. Grant nei panni del perfido Dottor Zander Rice.

Logan - The Wolverine è uscito ora negli Stati Uniti, ma è già da mercoledì anche nelle nostre sale cinematografiche!