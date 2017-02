Logan - The Wolverine: online il drammatico trailer del Superbowl

Di tutt'altra pasta lo spot del Superbowl diche la Fox ha diffuso durante l'evento sportivo. Potete trovare questo spot, con un tono drammatico e numerose sequenze inedite, dopo il salto.

In Logan - The Wolverine, il nostro eroe è ormai invecchiato e con dei poteri che non funzionano più tanto bene. Logan passa il tempo a guadagnarsi da vivere come autista e a curare il Professor Xavier. L'arrivo di una giovane mutante, Laura Kinney, lo farà uscire allo scoperto.

Hugh Jackman torna nel ruolo di Wolverine per l'ultima volta, affiancato da Patrick Stewart. Nel cast anche Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant e la piccola Dafne Keen nei panni di Laura Kinney/X-23.

La regia è di James Mangold (Wolverine - L'Immortale). Il film esce il 1° marzo.