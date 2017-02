Nuovo spot tv per Logan - The Wolverine, Hugh Jackman: "Ho dato tutto"

La Twentieth Century Fox, a poco meno di due settimane dall'uscita nelle sale italiane, continua a pubblicizzare. Oggi ha diffuso in rete un nuovo adrenalinico spot televisivo, che potete visionare comodamente in calce a questa notizia.

Intanto in una nuova intervista con ET, l'attore Hugh Jackman ha ribadito come questo Logan - The Wolverine sia il suo ultimo film nei panni del personaggio della Marvel e di come ci abbia messo tutto sé stesso: "Non c'è una singola sequenza in questa pellicola in cui non ci ho messo tutto quel che potevo. Non lo avrei mai girato se non avessi preso la decisione dentro di me che questo era l'ultimo. Ho cercato di fare del mio meglio, perché non avrò un'altra possibilità. E' un personaggio che amo. Gli devo tutto per la mia carriera".

Logan - The Wolverine esce il 1° marzo in Italia.