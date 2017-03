Logan - The Wolverine, il nuovo spot ironizza su 'La Bella & La Bestia'

, ultimo capitolo della saga dedicata all'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel, è nelle sale cinematografiche di tutto il mondo da più di due settimane ormai.

E anche se gli incassi parlano chiaro (è un successo), questa settimana il cinecomic della Fox dovrebbe subire una forte battuta d'arresto per via dell'arrivo de La Bella & La Bestia, adattamento cinematografico in live-action del classico della Disney con Emma Watson.

Ed in attesa di scoprire i risultati al botteghino, la Twentieth Century Fox ha deciso di diramare in rete un divertente spot che ironizza su questo confronto, invitando le persone ad andare a vedere "La Bestia" (Wolverine, per l'appunto) piuttosto che La Bella.

Trovate questo spot qui sotto.