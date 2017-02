A poco meno di un mese dalla sua uscita nei cinema italiani, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete dei nuovi spot televisivi da, che ci svelano qualche nuovo dettaglio sul cinecomic. Trovate tutto dopo il salto.

Scopriamo che Donald Pierce (Boyd Holbrook) chiamerà il nostro Logan proprio "The Wolverine", e che la giovane Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen) è la prima mutante (a quanto pare) nata dopo 25 anni. Cosa sia accaduto in tutto questo tempo e perché la popolazione mutante è decimata, non ci è dato saperlo al momento.

Hugh Jackman tornerà ad interpretare Wolverine per l'ultima volta. La pellicola diretta da James Mangold (Wolverine - L'Immortale) arriverà nei cinema il 1° marzo.