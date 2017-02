Logan - The Wolverine: nuovi trailer per il film con Hugh Jackman

è diventato, in poco tempo, uno dei cinecomic più attesi dell'anno. E, effettivamente, non manca poi molto all'arrivo nelle sale cinematografiche del film, in arrivo il 1° marzo in Italia.

Per ingannare l'attesa vi proponiamo quest'oggi numerosi nuovi spot tv che includono numerose sequenze inedite. Li trovate qui sotto.

Hugh Jackman riprende i panni di Wolverine per l'ultima volta, diretto da James Mangold (regista del precedente Wolverine - L'Immortale). Nel film Logan, in un futuro troppo distante, ormai invecchiato, si prende cura del Professor Xavier, malato. Sarà costretto ad uscire allo scoperto quando una giovanissima mutante, Laura Kinney, gli chiederà aiuto perché inseguita dai Reavers.

Nel cast anche Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen Merchant e Richard E. Grant.