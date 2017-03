Logan - The Wolverine: nuovi concept art, James Mangold vs. i cinecomics di oggi

, ultima fatica dinei panni del mutante artigliato dei fumetti della Marvel, si sta rivelando un gran bel successo al box-office di tutto il mondo.

La pellicola, diretta da James Mangold, ha superato i 500 milioni di dollari ed è stata acclamata da pubblico e critica. Il film è, ovviamente, diverso dagli altri cinecomic in giro in questi anni e Mangold spiega perché non li ama particolarmente: "Queste pellicole, in generale... non sono pellicole. Sono una sorta di trailer di due ore per una pellicola che uscirà uno o due anni dopo. Ci sono cosi tanti personaggi che ognuno ha tipo un arco narrativo di sei minuti e mezzo, e non sto esagerando. Se hai un film di due ore e ne togli 45 per l'azione, quel che ti rimane lo devi dividere per sei personaggi e avrai un arco narrativo degno di Taddeo nei cartoons della Warner Bros. Questa è una formula un po' vuota per me".

Qui sotto trovate altri concept dal film, inclusa una prima versione "adolescente" di X-23.