Logan - The Wolverine, nuova clip, confermato un collegamento

In attesa di poterlo vedere dal 1° marzo in Italia, la Twentieth Century Fox sta continuando a promuovere. Quest'oggi è arrivata in rete una nuova clip dalla pellicola.

In questa vediamo Logan/Wolverine (Hugh Jackman, alla sua ultima interpretazione nel ruolo del personaggio dei fumetti Marvel) confrontarsi con il villain, Donald Pierce (Boyd Holbrook) riguardo Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen). Trovate la clip qui sotto.

Nel frattempo (ATTENZIONE! SPOILER!) Simon Kinberg, produttore del film, ha confermato un collegamento con un precedente capitolo della saga.

Kinberg ha spiegato che la scena post-titoli di coda di X-Men: Apocalisse è un collegamento proprio alla trama di questo film. Sebbene sia citata la Essex Corp. in quella sequenza (e Mr. Sinister nella pellicola non c'è!), quella sequenza anticipa - in qualche modo - Logan - The Wolverine, lasciando intendere che dagli anni ottanta - in cui è stato recuperato il DNA di Wolverine durante la sua fuga dai laboratori di Stryker - al 2029, anno in cui è ambientato Logan, sono stati fatti numerosi esperimenti, che hanno portato alla creazione di X-23, tra le altre cose.