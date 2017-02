Logan - The Wolverine, novità sulla scena post-titoli ed il costume giallo

E' chiaro che con le prime proiezioni in anteprima dinon sarebbero tardati ad arrivaredalla pellicola. Noi evitiamo di riportare tutto quello che abbiamo letto o sappiamo dal film di

Però due cose i fan vogliono saperle. Ci sarà una scena post-titoli di coda? Sarà presente il costume giallo dei fumetti?

ATTENZIONE! SPOILER!

Rispondendo alla prima domanda, alle proiezioni non c'era alcuna scena post-titoli di coda MA la Fox ha annunciato che il film che uscirà nelle sale il 1° marzo avrà tre minuti in più. Non conosciamo il contenuto di questi tre minuti, ma è chiaro che è possibilissimo che si tratti di una sequenza post-titoli.

Per quanto riguarda il costume giallo, ci dispiace comunicarvi che anche al suo ultimo film, Hugh Jackman non lo indosserà. Il costume è presente come easter egg nei fumetti che appaiono nella pellicola e Logan chiarisce a X-23 che gli X-Men non hanno mai indossato dei costumi cosi colorati nella realtà.

Il film, ricordiamo, uscirà il 1° marzo ed è attualmente acclamato dalla critica.