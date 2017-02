Logan - The Wolverine, nessuna scena post-titoli di coda?

A quanto pare, i report erano falsi. In un nuovo aggiornamento di Collider, il sito afferma che non ci sarà alcuna scena post-titoli di coda in, prossimo capitolo della saga dedicata al personaggio dei fumetti Marvel.

Anche lo stesso James Mangold, regista del film, ha smentito categoricamente la presenza di una sequenza after credits nella pellicola in uscita questo 1° marzo. Eppure tre minuti sono stati aggiunti effettivamente alla durata del film...

Collider afferma, dunque, che la pellicola includerà "qualcosa di fico per i fan": "ma anziché essere dopo i titoli di coda, probabilmente sarà posizionata prima dell'inizio del film". Interessante. Secondo voi, qualora fosse confermato, cosa potrebbe essere? Un'apparizione a sorpresa di Deadpool? O qualcos'altro?

Vi terremo aggiornati!