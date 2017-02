Logan - The Wolverine, Mangold sul futuro di X-23, la tracklist dello score

, nuovo capitolo della saga cinematografica dedicata al personaggio di Wolverine, arriverà nei cinema questo 1° marzo. Grandissima attesa da parte dei fan dell'artigliato mutante della Marvel.

Ma anche se sarà l'ultima volta di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, gli occhi saranno puntati anche su di lei: la giovane Dafne Keen che darà vita a Laura Kinney/X-23. In un'intervista, il regista della pellicola, James Mangold, ha parlato del futuro del personaggio al cinema: "Penso che Dafne sia un'attrice straordinaria e penso abbia fatto un lavoro incredibile con questo ruolo. Personalmente, sarei scioccato se non sviluppassero il personaggio in futuro".

Mentre è apparso in rete un nuovo video promozionale (lo trovate qui sotto) che ci mostra come l'adamantio sia una lega metallica indistruttibile, arriva in rete anche la tracklist dello score firmato da Marco Beltrami.

ATTENZIONE! SPOILER!

1. Main Titles

2. Laura

3. The Grim Reavers

4. Old Man Logan

5. Alternate Route to Mexico

6. That’s Not a Choo-Choo

7. X-24

9. Gabriella’s Video

10. To the Cemetery

11. Goodnight Moon

12. Farm Aid

13. Feral Tween

14. Driving to Mexico

15. You Can’t Break the Mould

16. Up to Eden

17. Beyond the Hills

18. Into the Woods

19. Forest Fight

20. Logan vs. X-24

21. Don’t Be What They Made You

22. Eternum – Laura’s Theme

23. Logan’s Limo

24. Loco Logan

25. Logan Drives