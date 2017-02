Logan - The Wolverine, Mangold parla della storia e dell'assenza dei mutanti

Manca una settimana esatta all'arrivo, nelle sale cinematografiche italiane, di, nuovo capitolo della saga dedicata al personaggio dei fumetti della Marvel interpretato da

La critica ne sta parlando benissimo e James Mangold, il regista, può ritenersi soddisfatto del risultato. In una nuova intervista, ha svelato come ha deciso di aggiungere il personaggio di Laura Kinney/X-23 al film; Mangold spiega che lo scheletro della storia (con Logan e Xavier reclusi da qualche parte, lontano da tutto e da tutti) già c'era e che X-23 è stata un'aggiunta successiva: "L'idea di realizzare un film incentrato sulla famiglia era ormai chiaro, ed ho iniziato a fare ulteriori ricerche. La serie a fumetti 'Innocenza Perduta' di Greg Kyle su X-23 ha attirato la mia attenzione e fare una pellicola in cui Logan trova - in un certo senso - una 'figlia' creava un'interessate dinamica familiare... voglio dire: prendersi cura di un 'papà' malato e scoprire di avere una 'figlia'. In particolare con un personaggio come Logan, che ha difficoltà a relazionarsi con gli altri. Sembravano degli ostacoli da affrontare molto più grossi di un qualsiasi villain che viene da un altro pianeta!".

James Mangold ha spiegato, nuovamente, anche perché in Logan - The Wolverine non ci saranno altri mutanti: "Ci abbiamo pensato a lungo. Ma ho capito che molti cinefumetti di oggi hanno la filosofia dell'aggiungere più personaggi. Se l'ultima volta avessimo realizzato una pellicola con quattro supereroi, questa volta ne avremmo avuti sette, nel prossimo dodici. Fatevi due conti. Se un film dura 120 minuti ed hai sette personaggi principali, ad ognuno spettano sei minuti, per parlare di loro o delle loro storie. Se fai un film solo su due o tre personaggi, puoi passare tutto il tempo con loro ed andare a fondo. Questo era il nostro obiettivo".

La pellicola arriva il 1° marzo.