Logan - The Wolverine: James Mangold vorrebbe vedere un film su X-23

Non c'è ombra di dubbio che molte persone sono rimaste affascinate (e sono curiose) da Laura Kinney a.k.a. X-23, la giovane mutante a cui darà vitanel prossimo

Intervistato a riguardo, il regista della pellicola, James Mangold, ha fatto sapere di voler un film tutto incentrato sulla giovane mutante. "Mi piacerebbe vedere una pellicola su di lei" ha spiegato Mangold "Sarebbe un progetto in cui mi piacerebbe essere coinvolto".

In molti hanno ipotizzato che l'entrata in scena di X-23 possa essere una sorta di "rimpiazzo" per Wolverine, ma spesso e volentieri Mangold ha smentito il tutto. Il regista ha poi affermato che vorrebbe lavorare ancora con Hugh Jackman in futuro, ovviamente non per forza nelle vesti del mutante di casa Marvel.