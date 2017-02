Logan - The Wolverine, James Mangold parla delle ispirazioni e del rating

Il registanon è nuovo al mondo degli, avendo diretto nel 2013. Ora torna ad occuparsi dell'artigliato mutante della Marvel, avendo realizzato

Parlando delle ispirazioni del film, Mangold ha spiegato: "Ci ispiriamo, in parte, al fumetto Vecchio Logan, questo è chiaro. Ma questo perché la storia permetteva di avere un Wolverine simile a Clint Eastwood ne Gli Spietati. Avere Logan come un Bill Money alla fine della sua carriera. Ho preferito fare questo piuttosto quello che aveva realizzato Mark Millar nel fumetto, questo viaggio picaresco con questa parata di personaggi Marvel che non avremmo mai potuto utilizzare per via dei diritti".

"Non so se il genere del cinefumetto... sia un genere" continua "E' molto triste sentire la gente parlare di cinecomics e definirli tutt'altro che 'commoventi, intimi, interessanti'. Dovremmo trovare tutti un modo per realizzare questi cinecomics più interessanti e commoventi, anziché pensare a come distruggere i mondi all'interno di questi. Quando ero un ragazzino e collezionavo fumetti Marvel e DC, mi toccavano nel profondo. Per me erano interessanti. Non interessava mai che il mondo X distruggesse il Pianeta Y. Quel che importava erano i personaggi, i loro rapporti, le rivalità, il passato, i loro sentimenti feriti".

Riguardo il rating [R, vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.], Mangold ha specificato che Deadpool (di cui è in fase di sviluppo un sequel) ha aiutato la realizzazione della pellicola: "Già stavamo sviluppando un film vietato ai minori, prima ancora di Deadpool. Ma penso che lo studio sapesse che quella pellicola sarebbe stata un successo, perché era qualcosa che le persone volevano veramente vedere.". "Mi sono sempre detto che se avessi realizzato un'altra pellicola sugli X-Men" conclude Mangold "avrei realizzato un film mio. Questo vuol dire prendere gli X-Men e portarli nel mio mondo, non farmi trascinare nel loro".

Logan - The Wolverine esce il 1° marzo.