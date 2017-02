Logan - The Wolverine: James Mangold parla dei potenziali camei

Anche se parliamo di un film su Wolverine - e sono inclusi già personaggi come X-23, il Professor X e Caliban -, molti fan vorrebbero vedere anche qualche cameo a sorpresa di qualche altro mutante in

Parlandone in una nuova intervista, il regista James Mangold ha smentito il tutto, spiegando le motivazioni del perché non vedremo altri X-Men nella pellicola: "Ci sono state delle stesure in cui giocavamo con l'idea di avere Logan - senza fornire troppi dettagli a riguardo - incontrare altri mutanti durante il suo viaggio. Ma sembrava distrarre dalla 'solitudine' della storia e diventava niente di meno che un cameo".

"Solitamente sono cauto a riguardo, anche se i fan vogliono i camei di altri mutanti" continua "Scrivi queste scene per far felici i fan, ma finiscono per diventare dei camei che non sono per nulla organici alla storia e personaggi che non s'integrano nella trama".