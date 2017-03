Logan - The Wolverine, James Mangold conferma la versione in bianco e nero!

Fin da primi scatti in bianco e nero arrivati sul web dal set della pellicola esordiente, i fan hanno cominciato a speculare che potesse essere rilasciata una versione del film in questo stile e ora il registaha recentemente rivelato che arriverà effettivamente una versione in bianco e nero del film.

Il regista, fino ad ora, non aveva condiviso ulteriori dettagli su se o quando il pubblico avrà la possibilità di vedere la versione incolore del film.

In una recente intervista, Mangold ha ora confermato che una versione in bianco e nero di Logan - The Wolverine è in fase di sviluppo per il rilascio home video del film. Nello specifico, Mangold ha dichiarato: "E' qualcosa che stiamo sviluppando.".

Mangold ha rivelato anche che la decisione di sviluppare una versione in bianco e nero del film è avvenuta in risposta alle reazioni entusiastiche dei fan: "Penso che tutti siano rimasti sorpresi da quelle immagini. Esse hanno suscitato una reazione così positiva che la gente si è subito chiesta se il film stesso sarebbe stato in bianco e nero e così abbiamo preso sul serio l'idea e penso che il Blu-ray uscirà con un una versione in bianco e nero.".

Logan - The Wolverine è attualmente disponibile al cinema.