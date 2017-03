Logan - The Wolverine, in una sequenza tagliata si parla di Jean Grey

è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ed è acclamato da tutto il pubblico (oltre che dalla critica). L'ultima prova di, infatti, sembra aver fatto centro.

ATTENZIONE! SPOILER!

Chi ha visto il film sa che i rimandi agli altri film sugli X-Men sono piuttosto pochi, anche per via del reset della saga con X-Men - Giorni di un futuro passato. Cosi come sono assenti altri mutanti.

Parlando in una nuova intervista, James Mangold ha parlato di una sequenza tagliata piuttosto 'pesante'. Nella scena della cena con i Munson, Charles Xavier inventava che Jean Grey era la moglie di Logan e che... non aveva fatto una bella fine. "Abbiamo creato varie conversazioni per quella sequenza e in una siamo andati troppo oltre" afferma il regista "La signora Munson chiedeva a Logan se era sposato e Charles rispondeva che lo era... ma l'ha uccisa. Ovviamente Logan non è mai stato sposato ma era un chiaro riferimento a Jean Grey. Una bella scena interpretata da Hugh e Patrick".

Mangold spiega di averla tagliata perché troppo pesante, visto che da lì a poco sarebbe accaduta la tragedia. Inoltre - aggiungiamo noi - non avrebbe avuto senso all'interno della nuova continuity in cui, apparentemente, Wolverine non ha mai ucciso Jean. Il regista ha confermato che la scena potrebbe essere racchiusa tra i contenuti speciali dell'edizione home video.