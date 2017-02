Logan - The Wolverine, Hugh Jackman sulla 'fine' e il crossover con Deadpool

Tra poco più di una settimana, uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane, nuovo capitolo della saga dedicata al personaggio dei fumetti della Marvel, Wolverine.

La critica ne sta parlando benissimo, ed i fan non vedono l'ora di vedere l'ultima prova di Hugh Jackman nei panni dell'artigliato mutante canadese. Una cosa che lo stesso Hugh Jackman ribadisce in una nuova intervista: "Quando ho letto lo script del film, ero convinto della mia scelta. Anche quando lo stavo girando. E ne sono convinto anche ora. Solo Dio sa quali saranno i miei sentimenti a riguardo tra tre anni, ma per ora sono certo. Ovviamente non mi ritiro dalla carriera da attore. Il personaggio verrà interpretato da qualcun'altro, ne sono sicuro, e per me va bene. Non ci sono problemi. A meno che Daniel Day-Lewis non lo interpreti e finisca per vincere un Oscar... a quel punto potrei avere un problemino...".

Jackman ha anche ribadito il suo pensiero riguardo un crossover con Deadpool: "Probabilmente è un'idea nata nel momento sbagliato. Io adoro Ryan Reynolds, amo il personaggio di Deadpool ma ormai sono fuori.".