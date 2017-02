Logan - The Wolverine: Hugh Jackman stuzzica i fan riguardo il costume classico?

Anche seè considerato insostituibile nei panni di, sono tanti quelli che vorrebbero vedere l'attore con il costume classico dei fumetti. Soprattutto ora che c'è in uscita, nuovo film sul personaggio.

In tutti i film sugli X-Men realizzati Wolverine non ha mai indossato il costume del fumetto. Tale costume era presente in una sequenza tagliata di Wolverine - L'immortale come easter egg ed è presente (lo abbiamo visto nei trailer) in alcun fumetti che vedremo in Logan.

Ora Jackman ha postato una foto su Twitter che mostra un action figure di Wolverine con il costume classico (la trovate qui sotto). Dopo questo scatto, in molti sono quelli che hanno ipotizzato che Jackman stia stuzzicando tutti e che vedremo - magari in un flash-back? - il costume giallo/blu dei fumetti in Logan. Sarà cosi? Chissà, ai posteri l'ardua sentenza.