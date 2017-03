Logan - The Wolverine: Hugh Jackman ringrazia i fan

Da poche ore,, attore protagonista dell'esordiente, ha espresso la sua gratitudine a tutti i suoi fan per il supporto ricevuto in questi ultimi diciassette anni tramite un video pubblicato sul suo account di Instagram, che voi potete guardare comodamente dopo il salto, in calce alla notizia.

Dopo sei film sugli X-Men e tre pellicole incentrate sul personaggio di Wolverine, l'attore australiano dice addio al personaggio. Il video rende omaggio a Wolverine attraverso il susseguirsi di diversi poster e disegni a cui si è ispirato il film. Le immagini comprendono vari personaggi, come X-23, il Professor Charles Xavier e il Donald Pierce di Boyd Holbrook.

Durante il fine settimana, Logan - The Wolverine ha già incassato 85 milioni di dollari al botteghino e ha ricevuto ottime critiche da sceneggiatori cinematografici e fan.

Diretto da James Mangold, Logan - The Wolverine vede come attori protagonisti anche protagonista Sir Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elizabeth Rodriguez e Boyd Holbrook.

La pellicola è ora disponibile nelle sale cinematografiche.