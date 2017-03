Logan - The Wolverine, Hugh Jackman quasi abbandonò dopo Le Origini

Abbiamo rischiato un potenziale recasting di Wolverine da tempo. E, probabilmente, ci saremmo persi, ultimo capitolo del franchise dedicato al personaggio, attualmente nelle sale cinematografiche italiane.

La critica ne ha parlato benissimo, e la pellicola sta andando molto bene al box-office: Hugh Jackman può ritenersi soddisfatto e contento. Ma lo stesso Jackman svela di aver quasi lasciato il ruolo dopo aver realizzato il deludente X-Men le origini: Wolverine nel 2009.

"Non sapevo cosa avremmo fatto con il personaggio successivamente. Non sapevo cos'altro fare, dove procedere" spiega l'attore "so che le persone amano il personaggio. Ma non tutti i fan hanno amato il primo Wolverine. Loro sono molto sinceri con me. Bel film o brutto, me lo dicono con tutta onestà. E' una famiglia. 'Che cosa ne pensate?' 'Ti adoro, Hugh, ma il film...'.".

Jackman svela che l'incontro con Darren Aronofsky - che avrebbe dovuto dirigere Wolverine - L'immortale al posto di James Mangold - è stato illuminante e lo ha convinto a restare nel ruolo.