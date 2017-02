Logan - The Wolverine, Hugh Jackman: 'ho chiuso con il personaggio'

Il 1° marzo si avvicina e l'attoresta iniziando a promuovere il suo ultimo film nei panni dell'iconico personaggio dei fumetti Marvel, Wolverine, che da noi arriverà con il titolo di

In una recente intervista, Jackman ha ribadito che questo sarà il suo ultimo film nel ruolo e di aver "dato tutto", ora spiega ancor meglio il suo punto di vista: "Ho chiuso. Sapete, non è da Australiano lasciare il party quando mi sto divertendo ma ad un certo punto...".

"Ho pensato 'se ne devo fare un altro, deve essere un film che ho 'sentito''. Non sapevo nemmeno che volesse dire, sapevo solo che c'era qualcosa dentro di me che volevo fare" spiega l'attore "Poi ci è venuta questa idea... ho registrato un memo vocale due anni fa. Fino a quel momento, non sapevo nemmeno se ne avrei girato un altro. Volevo assicurarmi di realizzare la versione perfetta e definitiva su Wolverine".

"Penso che questo sia il mio preferito" ha continuato Jackman "E' il mio terzo girato con James Mangold. Non dimenticherò mai gli ultimi giorni di riprese".

Logan - The Wolverine sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 1° marzo.