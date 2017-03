Logan - The Wolverine, Hugh Jackman con la maschera originale!

Anche seha interpretatoper nove film deglinel corso di 17 anni, c'è una caratteristica importante del personaggio che non ha ancora mai potuto sviluppare.non ha mai indossato il costume classico di

I fan hanno da sempre chiesto di vedere indossata da Hugh Jackman l’uniforme vecchia scuola gialla e blu, dal momento che l’attore è diventato l'incarnazione fisica del personaggio per milioni di spettatori. Anche se per alcuni il costume può sembrare un po' infantile e rimanda a un’epoca più spensierata, si tratta di un pezzo importante del personaggio agli occhi dei fan degli X-Men di tutto il mondo.

Purtroppo, visto anche il tono della sua ultima pellicola, il regista James Mangold ha spiegato molto bene perché non riteneva opportuno far indossare a Logan l’iconico costume. Oggi però, Hugh Jackman ha in un certo modo esaudito i sogni dei suoi fan più appassionati, postando un’emozionante foto sul suo account Twitter personale, che potete visionare anche voi in calce alla notizia.

Non si sa se questa sia una foto recente o un’immagine d’archivio (il precedente film Wolverine - L'immortale avrebbe dovuto contenere una scena in cui veniva mostrato il costume classico), ma è innegabilmente molto suggestiva. Anche se Logan - The Wolverine è la performance finale perfetta per Jackman nei panni del personaggio, ci sta già facendo rimpiangere di non poterlo più vedere al cinema, soprattutto perché non sapremo mai come gli calzi il costume. Per ora dovremo accontentarci di vedergli solo tenere in mano la maschera, ma è sicuramente meglio di niente.

In Logan - The Wolverine, in un prossimo futuro uno stanco Logan si prende cura del vecchio Professor X in un nascondiglio sul confine messicano. Ma i tentativi di Logan di nascondersi al mondo vengono vanificati quando una giovane mutante inseguita da forze oscure irrompe nella sua vita.

Il film è diretto da James Mangold, che ha co-scritto la sceneggiatura con Scott Frank e Michael Green, e vede la partecipazione di Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Dafne Keen.

Logan - The Wolverine è ora nelle migliori sale cinematografiche.