Logan - The Wolverine: la genesi di X-23 nella violenta clip

La Twentieth Century Fox ha diffuso una nuova clip piuttosto violenta da. In questa, vediamo la genesi di Laura Kinney (la giovane) alias X-23: potete trovarla dopo il salto.

Come potete vedere, la clip è piuttosto violenta e dai toni molto più cupi rispetto ai precedenti X-Men, un tono che, come dicevamo, ha preoccupato non poco la Fox durante lo sviluppo del progetto.

Il film è diretto da James Mangold, già autore del precedente Wolverine - L'Immortale, e segna l'ultima prova di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Con loro, oltre alla giovane Keen, anche Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard E. Grant e Stephen Merchant.

Logan - The Wolverine arriva il 1° marzo in Italia.