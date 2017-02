Logan - The Wolverine: la Fox era preoccupata per il tono del film

Tra due settimane esatte,uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane. La pellicola segnerà - a meno di sorprese - l'ultima apparizione dinei panni di

Dopo lo spettacolare poster IMAX diffuso ieri, si torna ancora a parlare di Logan - The Wolverine. Nel corso di un Q&A Stacey Snider della Twentieth Century Fox, ha fatto sapere che lo studio era molto preoccupato sul tono dark, violento e drammatico della pellicola e molto combattuto a riguardo: "All'interno dello studio, c'era una vera e propria costernazione riguardo l'intensità del tono della pellicola. E' più un'elegia sulla vita e la morte. Il paradigma era che fosse un western, e i miei colleghi non erano tutti d'accordo. Non è un Wolverine che fuma sigari e che spara battutine. Quindi il dibattito interno è diventato: non è noioso? Non è eccitante immaginare Wolverine come una persona vera, stanco del mondo, che non vuole combattere più finché una ragazzina va da lui e le serve aiuto?".

Logan - The Wolverine uscirà il 1° marzo in Italia.