Logan - The Wolverine: diffuse online immagini inedite del film con Hugh Jackman

Laha rilasciato online delle nuove immagini di, l’ultimo film con protagonista il mutante artigliato cui presterà il volto! In questo futuro inaridito i mutanti non se la passano bene, e i pochi rimasti della loro specie andranno incontro a un destino forse peggiore della morte...

Tra le immagini della pellicola diretta da James Mangold possiamo riconoscere, oltre a Wolverine, Charles Xavier e X-23, anche Calibano, intimidito da Donald Pierce, e Zander Rice, la mente dietro la società Transigen e agli spietati Reavers.

Logan - The Wolverine è ambientato nel 2029, con la popolazione mutante in via di estinzione e gli X-Men ormai sciolti. Logan, il cui potere di rigenerazione è in diminuzione, si è arreso all’alcol e ora si guadagna da vivere come autista. Egli si prende cura di nascosto dell’ormai vecchio e malato Professor X. Un giorno, una sconosciuta chiede a Logan di portare una ragazza di nome Laura fino al confine canadese. In un primo momento rifiuta, ma Charles Xavier gli rivela che attendeva da lungo tempo l’arrivo della ragazza. Laura possiede infatti una straordinaria abilità nel combattimento ed è in molti modi simile a Wolverine. È però perseguitata da crudeli cacciatori di mutanti che lavorano per una potente società chiamata Transigen, e che vogliono il suo DNA, che la collega a Logan. Con i Reavers alle calcagna, il vecchio Logan è costretto a chiedere a se stesso se possa mettere a buon uso i pochi poteri che gli sono rimasti e trovare la redenzione dall’oblio in cui era caduto.

Nel cast di Logan - The Wolverine troveremo Hugh Jackman per l’ultima volta nei panni del mutante artigliato per eccellenza, Wolverine! A lui si uniscono Patrick Stewart, che torna ancora una volta ad indossare i panni di Charles Xavier / Professor X, Dafne Keen nel ruolo della giovane Laura Kinney / X-23, Stephen Merchant nei panni di Calibano, Boyd Holbrook nel ruolo di Donald Pierce e Richard E. Grant nei panni del malvagio Dr. Zander Rice.

Logan - The Wolverine uscirà nei cinema italiani il 2 marzo 2017.