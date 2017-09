Logan - The Wolverine: la corsa agli Oscar inizia il per il cinecomic Fox

In attesa di novità riguardanti il futuro (leggasi 'reboot') die un potenziale spin-off sul personaggio di X-23 , la Twentieth Century Fox ha iniziato la campagna Oscar per quanto riguarda

Di "Oscar" per l'ultima avventura di Hugh Jackman nei panni dell'artigliato mutante dei fumetti della Marvel se ne era già parlato addirittura subito dopo l'uscita, ed ora Deadline conferma che la Fox sta spingendo per avere il cinefumetto candidato ai prossimi Oscar.

In particolare, Logan - The Wolverine di James Mangold è il primo DVD Screener mandato ai membri dell'Academy quest'anno per prendere, potenzialmente, in considerazione la pellicola. Ovviamente la Fox non punta solo ad avere Logan candidato a miglior film ma anche a miglior attore protagonista o attori non protagonisti, o qualunque altra candidatura l'Academy voglia dargli.

Vedremo cosa i membri dell'Academy sceglieranno nei prossimi mesi.