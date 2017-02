Logan - The Wolverine, Boyd Holbrook svela nuovi dettagli su Donald Pierce

Perché Donald Pierce, il personaggio interpretato da, è disperatamente alla ricerca della giovane Laura Kinney () in? E' quello che Comicbook.com ha chiesto a Holbrook in una nuova intervista.

"[Laura, nb.] è un 'bene', un valore. Per quanto io possa ammirare e aver 'disegnato' X-23 ispirandomi a Logan, lei è una mia proprietà e la rivoglio indietro perché il mio lavoro è a rischio, le finanze sono a rischio, cosi come la salute ed il benessere di un sacco di persone... è per questo che la rivoglio indietro".

Proprio in uno spot tv rilasciato oggi, abbiamo potuto vedere qualche nuova sequenza con Donald Pierce e la sua mano bionica. L'attore ha scherzato su come sia riuscito a rendere cosi convincente la mano bionica: "Me la sono tagliata per davvero. Ho usato una spada. Ci ho messo un po', poi l'ho messa nel ghiaccio... quando ho finito le riprese me l'hanno riattaccata".

Logan - The Wolverine uscirà il 1° marzo.