Logan - The Wolverine: annunciata l'edizione Blu-Ray, inclusa la versione 'Noir'

La Twentieth Century Fox ha annunciato per il 23 maggio l'arrivo in home video (almeno in USA) dell'edizione Blu-Ray di, l'acclamato cinefumetto Fox ispirato ai fumetti della Marvel.

Per l'occasione, la Fox rilascerà negli Stati Uniti d'America un'edizione speciale in vendita solo nei negozi Walmart, che sarà una vera e propria chicca per i fan del personaggio interpretato da Hugh Jackman.

L'edizione includerà nove poster, ognuno dei quali celebrerà ogni pellicola in cui abbiamo visto Jackman nei panni dell'artigliato mutante della Marvel; combinati insieme, i mini-poster daranno vita ad un maxiposter di Logan - The Wolverine.

L'edizione speciale, inoltre, includerà il commento audio di James Mangold, scene tagliate con il commento opzionale di Mangold, un dietro le quinte del film e, soprattutto, la versione Noir, ovvero la versione in bianco e nero del film.

