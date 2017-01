Logan: svelato il compositore dell'ultimo film di Wolverine

Tutti i fan dell'artigliato mutante dei fumetti della Marvel sono in attesa del final trailer, che dovrebbe debuttare entro metà gennaio, ma oggi abbiamo delle novità riguardante il cast tecnico di

James Mangold, regista del film, ha confermato su Twitter chi sarà il compositore di Logan. Lo score del film sarà composto da Marco Beltrami, amico e storico collaboratore di Mangold, che già aveva firmato le musiche del precedente Wolverine - L'Immortale.

Hugh Jackman vestirà i panni di Wolverine per l'ultima volta, in un film ambientato nel futuro in cui, insieme al Professor Charles Xavier, dovrà aiutare una giovane mutante, Laura Kinney, a fuggire dalle grinfie di un gruppo di mercenari.

Arriva a marzo nei cinema.