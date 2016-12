Logan: Ryan Reynolds sul perché Deadpool non ci sarà

L'attoreè tornato su Twitter per spiegare perché non vedremo

Secondo un rumor di ieri, Ryan Reynolds avrebbe girato delle sequenze per Logan (presumibilmente per una scena post-credits); la news è stata smentita non solo da Reynolds ma anche dal regista James Mangold e da Wolverine in persona, Hugh Jackman.

Ora Reynolds, su Twitter, ha spiegato perché Deadpool non ci sarà e ha confermato il suo interesse in una pellicola team-up tra i due personaggi: "Voglio un film con Deadpool e Wolverine. Ma Logan è una cosa perfetta ed unica a suo modo. Deadpool non andrebbe bene con quel tono".

Ovviamente bisogna attendere marzo per scoprire se tale rumor sarà vero o meno, visto che di attori che hanno 'mentito' per nascondere delle verità ce ne sono stati molti...