Logan: il regista James Mangold sta lavorando alla versione in bianco e nero!

Fin da quando sbarcarono sul web le prime foto di, molti pensarono che il nuovo film sul mutante artigliato avrebbe potuto essere il primo film di supereroi in bianco e nero. Naturalmente, non è stato così, ma il regista della pellicolasembra voler indicare che non tutte le speranze in tal senso siano vane...

Per ora, Logan - The Wolverine ha esordito in molte nazioni di tutto il mondo (non ultima la nostra Italia, in cui ha esordito proprio oggi) e secondo gli analisti è destinato a guadagnare fino a 170 milioni di dollari a livello mondiale nel suo weekend di apertura. Se dovesse mantenere le aspettative si tratta di un buon risultato per un film di supereroi vietato ai minori negli Stati Uniti (da noi invece è vietato solo ai minori di 14 anni).

Il regista del film, James Mangold, ha postato su Twitter una dichiarazione che ha incuriosito molto i fan, perché a quanto pare potremmo ricevere una versione in bianco e nero del film in un futuro molto prossimo. Alcuni fan hanno infatti modificato in modo molto semplice la prima coppia di trailer del film, aggiungendo un filtro in bianco e nero, e uno di questi ha chiesto a Mangold se vedremo mai una versione ufficiale in bianco e nero della pellicola. Sorprendentemente il regista ha risposto: “Ci sto lavorando sopra.”

Qundi, molto probabilmente vi sarà un’edizione di Logan - The Wolverine simile alla "Black and Chrome" di Mad Max: Fury Road. Se usiamo sempre Fury Road a titolo di esempio, è utile tenere conto che il film è uscito nelle sale il 15 maggio 2015 e è stato poi rilasciato in versione Black and Chrome il 6 dicembre 2016. Sì, un anno e mezzo di attesa, che però è stata ampiamente ripagata. Logan ha attualmente il 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, lo stesso punteggio del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Di questo passo l’ultimo film di Hugh Jackman nei panni di Wolverine potrebbe addirittura aspirare agli Oscar.

Logan - The Wolverine è a partire da oggi nei migliori cinema italiani.