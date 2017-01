Logan: un primo ascolto dello score del film

uscirà soltanto a marzo, maha diffuso in rete una breve anteprima dello score del film, firmato dal musicista. Potete visionare il video dopo il salto.

Logan è l'ultimo film dedicato al personaggio di Wolverine, almeno con il volto dell'attore Hugh Jackman, che lo interpreta sin dai tempi del primo X-Men (2000). In questo nuovo episodio, Wolverine deve allearsi con il Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) per salvare una giovane mutante, Laura Kinney (Dafne Keen) dalle grinfie di un gruppo di mercenari noti come Reavers, guidati da Donald Pierce (Boyd Holbrook).

James Mangold aveva già firmato il precedente film su Wolverine, titolato Wolverine - L'immortale. Logan uscirà a marzo distribuito dalla Twentieth Century Fox.