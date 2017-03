Logan: il personaggio di X-23 ha una lunga storia alle spalle

Attualmente è nelle sale, pellicola di James Mangold molto apprezzata da pubblico e critica, sorpresa da quest'ultimo film nel qualeriprende il ruolo che l'ha reso famoso nel mondo: Wolverine. Nel film compare per la prima volta il personaggio di, interpretato da

Nonostante il personaggio compaia solamente ora, la sua storia sui fumetti è molto lunga e articolata. La sua creazione è ad opera di Craig Kyle, che l'ha creata per X-Men: Evolution per poi passare al Marvel Cinematic Universe.

"Mi piacerebbe vedere alcune delle storie che abbiamo scritto" afferma Kyle a The Hollywood Reporter "Laura nei fumetti uccide, per la maggior parte delle volte, persone cattive ma lei ha fatto uccidere alcuni bambini. Ha fatto uccidere un intero organo di stampa. Penso che ci sia qualcosa di potente nel suo passato e in quegli orrori. Laura affronta un cammino di redenzione, affronta le famiglie che hanno perso i padri, gli orfani."

Vedremo in futuro uno spin-off dedicato a X-23? Nel frattempo al cinema trovate Logan - The Wolverine, diretto da James Mangold e interpretato da Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant e Dafne Keen.