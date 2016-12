Logan: un nuovo suggestivo poster ufficiale

La fine di un'era si avvicina sempre di più. La Twentieth Century Fox ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per, prossimo film stand-alone dedicato al personaggio di Wolverine: potete trovarlo comodamente in calce alla notizia.

James Mangold (Wolverine - L'immortale) dirige questo nuovo episodio in uscita a marzo nei cinema di tutto il mondo, in cui Hugh Jackman riprenderà i panni dell'artigliato mutante canadese. Questo film segnerà l'ultimo episodio in cui Jackman vestirà i panni del personaggio dei fumetti della Marvel, al fianco, anche stavolta, di Patrick Stewart, di nuovo nei panni del Professor Charles Xavier.

Boyd Holbrook darà il volto al villain del film, Donald Pierce, capo della banda di mercenari noti come Reavers, che dà la caccia alla giovanissima mutante Laura Kinney/X-23, che Wolverine dovrà proteggere.

Secondo le indiscrezioni, un secondo trailer dovrebbe debuttare entro metà gennaio.