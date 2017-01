Stanco. Provato. Vecchio. Tocca al protagonistadiffondere il nuovo poster ufficiale di, il nuovo capitolo della saga dedicata al personaggio di Wolverine che arriverà nei cinema a marzo. Trovate il poster dopo il salto.

Diretto da James Mangold, che aveva già diretto Wolverine - L'immortale, Logan vede il nostro Wolverine ormai vecchio e stanco, con i poteri che non funzionano più come si deve, che si prende cura di un Professor Xavier ormai malato, lontano da tutto e da tutti. L'arrivo di una giovane mutante, Laura Kinney - futura X-23 - lo porterà allo scoperto: Logan dovrà aiutare la piccola mutante dalle grinfie dei mercenari noti come Reavers.

Logan uscirà a marzo nei cinema.