Logan: nuovi scatti ufficiali dei protagonisti

In attesa del nuovo trailer ufficiale, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete tre scatti ufficiali dei protagonisti di, nuova pellicola dedicata a, eroe dei fumetti della Marvel. Potete trovarli dopo il salto.

Gli scatti si riferiscono a Logan (Hugh Jackman), il Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) e Laura Kinney alias X-23 (Dafne Keen). Per Jackman sarà l'ultima volta nei panni di Wolverine. Nel film Logan dovrà allearsi con Xavier per salvare una giovanissima mutante, Laura Kinney, dalle grinfie dei mercenari noti come Reavers, guidati da Donald Pierce (Boyd Holbrook).

James Mangold, già regista del precedente Wolverine - L'immortale, firma questo nuovo episodio che arriverà in Italia, come in madrepatria, a marzo.