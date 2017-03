Logan: nuovi concept art rivelano scene eliminate del film e altre curiosità

Ormai nelle sale da una settimana,continua la sua corsa inarrestabile al box office e a far parlare di se come del miglior film dedicato a Wolverine con protagonista uno stratosferico

Tra video e curiosità, così, ecco che oggi sono spuntati in rete alcuni nuovi concept art che mostrano come l'idea alla base del cinecomic di James Mangold fosse ancor più post-apocalittica e vicina a quella dei Mad Max di George Miller.



In una delle immagini che trovate nella gallery si notano infatti paesaggi desertici e silenziosi, dove è possibile ammirare Logan anche in compagnia di un amico felino in stile Fallout 4 o John Wick -come se il film mancasse di citazioni.



L'artista Shae Shatz ha dichiarato: «Il concept con la villa apparteneva a una scena eliminata di un flashback di Wolverine, e quello era il luogo dove risiedevano i villain di turno. Poi possiamo anche vedere Alkali Lake, la famosa diga dove vennero condotti gli esperimenti con l'adamantio sul corpo del protagonista. Stavamo esplorando varie idee nell'universo di Logan».



Potete ammirare i nuovi concept nella gallery.