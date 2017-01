Logan: nuove foto, novità sul rating e la continuity del film

Empire ha diffuso in esclusiva dei nuovi scatti inediti da, ultimo film dedicato al personaggio di, in cui vediamo il protagonista, interpretato dain compagnia del Professor Xavier ().

Ma nelle foto vediamo - soprattutto - la ferocia della giovane Laura Kinney, la futura X-23, interpretata da Dafne Keen.

Nel frattempo, James Mangold, il regista della pellicola, ha fatto sapere che il film ha finalmente un rating ufficiale ed è "R", ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto per "violenza brutale, parolacce e brevi nudità".

Infine, ricorderete sicuramente le dichiarazioni di Hugh Jackman sulla continuity del film in cui affermava che Logan era ambientato in un universo leggermente differente. Mangold ha deciso di chiarirle: "Non penso che Hugh abbia detto effettivamente che siamo in un altro universo. E' più semplice di cosi. E' ambientato nel 2029, cinque anni dopo gli eventi degli altri X-Men. Visto che è ambientato dopo tutti gli altri film, abbiamo avuto più libertà. E' questo quello che voleva dire. Respirate".