Logan: la nuova cover di Empire con Hugh Jackman!

ha ufficialmente rilasciato la copertina del suo ultimo numero, che ci consente di dare un uovo sguardo a, interpretato da, che vedremo per l’ultima volta al cinema nei panni del mutante artigliato indi. Potete ammirarla, subito dopo il salto, in calce alla notizia!

I fan sperano che Logan sarà un canto del cigno degno di questo iconico personaggio, e le prime notizie indicano che non deluderà affatto. Tuttavia, dovremmo riuscire a carpire alcune reazioni più approfondite quando il film sarà proiettato in anteprima mondiale all’International Film Festival di Berlino del prossimo mese. Vi terremo aggiornati!

In un prossimo futuro, i difensori dei mutanti, gli X-Men, sono ormai un lontano ricordo, e di loro rimane solo un vecchio e debole Charles Xavier, di cui si prende cura uno stanco Logan, con il fattore di guarigione rallentato e che a volte non sembra funzionare affatto. In questo scenario apocalittico un gruppo di cyborg chiamati Reavers danno la caccia ai mutanti, e una di loro X-23, finirà per chiedere l’aiuto di Logan. Il vecchio mutante artigliato dovrà così tornare a sfoderare gli artigli e ritrovare una ragione per cui combattere.

Diretto da James Mangold, Logan vanta un cast composto dal protagonista Hugh Jackman (Logan), insieme a Patrick Stewart (Charles Xavier), Dafne Keen (Laura Kinney / X-23), Stephen Merchant (Calibano), Boyd Holbrook (Donald Pierce), Doris Morgado (Maria), Elizabeth Rodriguez (Gabriela) e Richard E. Grant (Dr. Zander Rice). Alla sceneggiatura ha contribuito James Mangold stesso insieme a Scott Frank e Michael Green.

Logan, l’ultimo film di Wolverine con protagonista Hugh Jackman, uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 3 Marzo 2017.