Logan Lucky: Steven Soderbergh replica duramente alle voci sulla sceneggiatrice

Qualche giorno fa The Hollywood Reporter aveva pubblicato alcune teorie riguardo, la sceneggiatrice accreditata dell'ultimo film di Logan Lucky . Secondo THR, la Blunt non esisterebbe realmente ma sarebbe semplicemente uno pseudonimo dietro il quale si celerebbe un'altra persona più nota.

Nelle ultime ore è arrivata la dura e netta replica di Steven Soderbergh su Entertainment Weekly:"Quando la gente prende posizioni simili dovrebbe stare molto attenta, specialmente quando si tratta di una sceneggiatrice al suo primo impiego. Non capisco come mai i giornalisti stiano cercando di contattarla, visto che nella cartella stampa ci sono già una serie di dichiarazioni. So che Rebecca è al lavoro su un progetto che dovrà consegnare molto presto, quindi non sarà disponibile per le interviste prima che il film esca. Non le è concesso farlo?"

Logan Lucky racconta le vicende di Jimmy e Clyde Logan, una coppia di fratelli che pianifica una laboriosa rapina nel corso di una gara NASCAR molto seguita.

Il cast del film comprende Channing Tatum, Adam Driver, Hilary Swank, Katherine Heigl, Sebastian Stan, Katie Holmes, David Denman, Jack Quaid e Seth MacFarlane. L'uscita negli USA è prevista per il 18 agosto.